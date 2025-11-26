Al via i lavori al cimitero di Fornovolasco
Il comune di Fabbriche di Vergemoli ha ufficializzato l’avvio delle esumazioni ordinarie nel cimitero del borgo di Fornovolasco dopo che il sindaco Michele Giannini aveva disposto, con l’ordinanza sindacale del 31 ottobre 2025, l’inizio degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del cimitero, già approvato dalla Giunta e affidato all’impresa Lorenzini Pietro Srl. La decisione si è resa necessaria sia a causa del degrado strutturale di alcune tombe sia per i danni provocati dal forte vento del novembre 2024, che avevano compromesso sicurezza e decoro dell’area cimiteriale. L’ordinanza richiama le norme sulla polizia mortuaria che prevedono l’esumazione ordinaria dopo dieci anni dalla sepoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
