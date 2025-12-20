Restauro e lavori anti-infiltrazioni al cimitero.

La Regina annuncia importanti lavori di ristrutturazione per l’impianto cimiteriale comunale nel 2026. Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, ora arrivano i prossimi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale. La Giunta ha appena approvato il progetto di lavori sull’area con l’obiettivo di preservare le strutture e garantire sicurezza e decoro a tutta l’area, davvero sempre più ampia negli ultimi decenni. "L’intervento si rende necessario per contrastare il degrado causato dagli agenti atmosferici e dall’usura del tempo – spiega l’amministrazione comunale – i lavori riguarderanno principalmente: impermeabilizzazione delle coperture per prevenire infiltrazioni e danni alle strutture, ripristino delle parti in calcestruzzo ammalorate, con particolare attenzione a soffitti e colonne, finiture esterne e tinteggiature, per migliorare l’aspetto complessivo e la protezione delle superfici, aggiornamento dei sistemi di sicurezza, inclusa l’installazione di nuovi dispositivi anticaduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

