cime tempestose parte bene

Il classico va sempre di moda, anche nel cinema. Ne è la riprova il boom, all'esordio, di Cime tempestose, il celebre romanzo di Emily Brontë che, nella nuova trasposizione, affidata ai volti noti di Margot Robbie (nella foto) e Jacob Elordi, ha racimolato ben 3.666.156 euro. A conferma anche dell'ottimo momento della settima arte, che sta registrando, in questo 2026, un'impressionate collezione di paragoni positivi con il passato. Ad esempio, questo fine settimana si è chiuso, a livello di box office, con un eloquente +62% rispetto ad analogo periodo 2025. Regge bene Muccino con il suo Le cose non dette, arrivato a quota 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale.

Jacob Elordi torna sul grande schermo con un nuovo film, questa volta ispirato a un classico della letteratura.

