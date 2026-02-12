L’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale. La produzione ha deciso di cambiare alcune parti della storia, lasciando da parte i dettagli più fedeli al libro e puntando su un’interpretazione più moderna e personale. La scelta ha diviso gli spettatori, alcuni apprezzano la novità, altri preferirebbero un adattamento più fedele. La pellicola sarà in streaming nelle prossime settimane.

Non tutti l’hanno notato, ma nei poster e nelle locandine di Cime tempestose, il film di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi che esce al cinema questa settimana, il titolo è tra virgolette. Pubblicizzarlo in questo modo è stata una precisa volontà della regista, che ha spiegato di aver voluto girare un adattamento molto libero dell’omonimo romanzo di Emily Brontë. Di questa libertà se ne sono accorti in molti, già solo dai trailer e dalle foto promozionali: abiti, interni, età della protagonista, etnia del protagonista e alcune scene non sono quelli del romanzo, ma molto più in linea con i temi politici attuali e con la sensibilità per le storie d’amore della narrativa contemporanea. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Cime tempestose” non è esattamente Cime tempestose

Approfondimenti su Cime Tempestose

Dopo il nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie, Cime tempestose torna a essere protagonista su TikTok.

La scena cinematografica si riempie di novità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

JOHN CALE and Charli XCX’s NEW Song Shatters Genres

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Cime tempestose, recensione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi; Cime tempestose non è Cime tempestose. E non basta Jacob Elordi a salvarlo; Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi nel ritorno del romanzo indomabile; Cime Tempestose.

Cime tempestose, tutte le differenze tra il romanzo e il film con Margot RobbieQuanto è fedele la versione di Cime tempestose diretta da Emerald Fennell al romanzo di Emily Brontë? Spoiler: poco, ma per buoni motivi ... bestmovie.it

I set di Cime Tempestose NON sono storicamente accurati, ma sono emotivamente devastantiNon un adattamento fedele, né una ricostruzione storica: nulla è pensato per essere semplicemente guardato. Tutto deve essere sentito. cosmopolitan.com

Sì, lo ammetto, anche io sto (ri)leggendo cime tempestose prima di andare al cinema Lo avevo letto da ragazzina e avevo proprio bisogno di una rilettura adulta per rivedere tutto attraverso occhi più maturi e... niente, continuo a trovarlo un libro incantevole - facebook.com facebook

Cime tempestose, le foto del cast x.com