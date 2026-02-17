La scenografa Suzie Davies non ha arredato soltanto Cime tempestose, ma ha fatto sì che le sue paresti sembrassero respirare, sudare, premere addosso allo spettatore, stampando la pelle di Margot Robbie su carta da parati. Nel nuovo Cime tempestose diretto da Emerald Fennell, la scenografia diventa corpo: dalla carta da parati ricavata dalla pelle di Margot Robbie a pareti umide e pulsanti, il film reinventa il classico di Emily Brontë come esperienza fisica e disturbante. Cime tempestose e Thrushcross Grange: case che opprimono, non che accolgono Per Suzie Davies, già collaboratrice di Emerald Fennell in Saltburn, l'adattamento di ''Cime tempestose'' è stato un terreno di gioco creativo senza regole convenzionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cime tempestose, la pelle di Margot Robbie "usata" come carta da parati: "Volevamo l'ombelico sul camino"

Applausi a Margot Robbie che ha scelto di mostrare la sua pelle del viso naturale, senza trucco, in Cime TempestoseDurante la promozione del nuovo film, Margot Robbie ha sorpreso tutti mostrando il suo volto senza trucco.

"Cathy è proprio una stronza", Margot Robbie sul suo personaggio in Cime tempestoseMargot Robbie ha detto che Cathy è proprio una stronza mentre parlava del suo personaggio in Cime tempestose, spiegando che la vera forza della storia di Emily Brontë sta nel fatto che i protagonisti sono tutt’altro che perfetti.

