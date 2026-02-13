Cathy è proprio una stronza Margot Robbie sul suo personaggio in Cime tempestose

Margot Robbie ha detto che Cathy è proprio una stronza mentre parlava del suo personaggio in Cime tempestose, spiegando che la vera forza della storia di Emily Brontë sta nel fatto che i protagonisti sono tutt’altro che perfetti.

La grandezza della storia immortale di Emily Brontë, per la sua interprete, sta nella scelta di aver rappresentato due personaggi tutt'altro che positivi. I personaggi creati da Emily Brontë oltre 170 anni fa in Cime tempestose non sono dei santi. Travolti da passioni brucianti, testardi, ossessivi e autodistruttivi, Catherine "Cathy" Earnshaw e Heathcliff sono scolpiti nel cuore dei lettori proprio per la loro natura turbolenta. Ed è su questo aspetto che ha giocato Emerald Fennell, regista del più recente adattamento, nei cinema italiani da ieri. La protagonista femminile del film, Margot Robbie, non ha problemi a riconoscerlo definendo la sua Cathy "una stronza". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La première del nuovo film di Emerald Fennell si è svolta martedì al TCL Chinese Theatre di Los Angeles.

‘Cime tempestose’ è un bellissimo brutto filmÈ tutto molto stiloso, a partire da Margot Robbie e Jacob Elordi. Peccato però che Emerald Fennell trasformi la storia di Cathy e Heathcliff in un romance patinato che tradisce Brontë. E non stuzzichi ... rollingstone.it

In occasione dell’uscita del film “Cime Tempestose” con Jacob Elordi e Margot Robbie, è possibile soggiornare gratis nella casa di Cathy e Heathcliff - facebook.com facebook

Da Margot Robbie al posto di Carey Mulligan a Jacob Elordi «cotto a puntino» fino alla prima volta di Emerald Fennell. Ecco, 10 curiosità sull’adattamento ad alto tasso erotico del classico di Emily Brontë, da oggi nelle sale x.com