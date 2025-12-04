Tempo di lettura: 3 minuti Si è concluso con successo il negoziato sul testo della risoluzione che istituisce il 16 novembre come Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea. La risoluzione sarà ora sottoposta all’adozione formale da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad annunciarlo è stato l’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, nel corso dell’evento “Dieta Mediterranea: scienza, sostenibilità ed eredità culturale”, organizzato da Italia, Libano e Marocco al Palazzo di Vetro. Nel suo intervento, l’Ambasciatore Massari, da anni impegnato nella promozione internazionale della Dieta Mediterranea e tra i primi a sostenere la proposta del Comune di Pollica per l’istituzione della Giornata Internazionale, ha ricordato come “la scienza e l’accademia abbiano ampiamente dimostrato che la Dieta Mediterranea è uno stile di vita sano, promotore di salute, benessere e resilienza, riflettendo valori culturali e identitari profondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Onu, istituita la Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea: protagonista a New York il Comune di Pollica