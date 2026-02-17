Cieco assoluto ripreso alla guida di un SUV | assolto dal tribunale

Un uomo di Monza, riconosciuto completamente cieco, è stato assolto dal tribunale dopo essere stato sorpreso alla guida di un SUV. La vicenda ha attirato l’attenzione perché il soggetto, nonostante la condizione di cecità, si spostava da solo e aveva anche messo in moto il veicolo. La sentenza ha fatto chiarezza sulla sua posizione legale, anche se la situazione ha sollevato molte domande sulla sicurezza stradale.

(Adnkronos) – Il Tribunale di Monza ha assolto con formula piena un uomo residente in Brianza, riconosciuto “cieco assoluto”, finito sotto processo dopo essere stato ripreso mentre camminava autonomamente e si metteva addirittura alla guida del proprio SUV. L’imputato era accusato inoltre di aver percepito indebitamente la pensione di invalidità e altre provvidenze assistenziali, ma per i giudici “il fatto non sussiste”. Sicuramente il fatto di essere stato assolto è in apparente contraddizione tra la condizione di cecità e la capacità di muoversi senza accompagnamento e perfino guidare ma lo status di “cieco assoluto” non coincide necessariamente con l’assenza totale di percezione visiva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cieco trovato alla guida di un Suv. Il giudice l’assolve: nessuna truffaUn uomo cieco è stato sorpreso alla guida di un Suv a Milano, e il giudice ha deciso di assolverlo perché non ha commesso truffa.

Il cieco di Gerico dei giorni nostri (alla guida di un suv)Un uomo senza vista di oggi si mette alla guida di un SUV nel centro della città, mettendo in discussione le norme sulla sicurezza stradale.

