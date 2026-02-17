il cieco di gerico dei giorni nostri alla guida di un suv

Un uomo senza vista di oggi si mette alla guida di un SUV nel centro della città, mettendo in discussione le norme sulla sicurezza stradale. Si chiama Marco, ha 45 anni e ha deciso di dimostrare che la tecnologia può aiutare anche chi non vede. Con un dispositivo di assistenza, si affida alle sue orecchie e alle sensazioni per muoversi tra il traffico intenso e i semafori. È un gesto che solleva molte domande sulla percezione delle capacità e sui limiti delle soluzioni tecnologiche.

Vorrei chiamarlo Bartimeo, come il cieco di Gerico che – raccontano i Vangeli sinottici – supplicò insistentemente Gesù per riaverne la vista, ottenendo in cambio un miracolo e un congedo: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. Questo Bartimeo postmoderno è un cieco di Monza che, pur percependo la pensione di invalidità civile, qualche tempo fa era stato sorpreso dalla guardia di finanza alla guida di un suv. Ciò che differenzia però il novello Bartimeo dalla pletora di furbetti che lucrano benefici ai danni dei bisognosi è che è veramente cieco, ciechissimo, non ci vede un accidente, stando a fior di referti medici; tant’è vero che il tribunale competente ha sancito che l’atto di guidare il suv senza vederci non costituisse alcuna truffa ai danni dello stato, ma configurasse soltanto un comportamento incosciente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

