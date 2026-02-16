Cieco trovato alla guida di un Suv Il giudice l’assolve | nessuna truffa

Un uomo cieco è stato sorpreso alla guida di un Suv a Milano, e il giudice ha deciso di assolverlo perché non ha commesso truffa. La sua vista assente non ha impedito che si muovesse autonomamente, come dimostra il fatto che è stato visto attraversare la strada e salire sull’auto senza assistenza. La vicenda ha suscitato molte domande sulla sua reale condizione e sulla sicurezza sulle strade.

Folle, forse, senza dubbio imprudente, ma non 'furbetto' ai danni dello Stato. È cieco ma era stato visto camminare da solo, attraversare la strada e addirittura mettersi al volante di un Suv. La Guardia di Finanza lo aveva arrestato per truffa, falso e riciclaggio, ma è stato assolto dal Tribunale di Monza. I fatti contestati al cittadino pachistano residente da oltre 10 anni in Brianza risalivano al 2021. L'imputato, amministratore di numerosi punti vendita in centri commerciali del Nord Italia, arriva al pronto soccorso per una brutta caduta, la seconda in pochi mesi. I medici gli diagnosticano la cecità dell'occhio sinistro con la perdita della vista come prima era già successo a quello destro.