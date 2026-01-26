Cabina di regia post-ciclone Schifani al comando e Vicari alla guida operativa | Procedure semplificate

Questa mattina, a Palazzo d’Orléans, è stata inaugurata la cabina di regia della Presidenza della Regione, incaricata di coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza maltempo in Sicilia. Con Schifani al comando e Vicari alla guida operativa, sono state adottate procedure semplificate per un intervento più efficace e rapido. La struttura si occupa di monitorare la situazione e coordinare le risposte istituzionali.

La Presidenza della Regione avvia la struttura operativa post-ciclone Harry. Assessori, dirigenti e tecnici al lavoro per snellire autorizzazioni, accelerare fondi e garantire interventi tempestivi sul territorio È stata ufficialmente insediata questa mattina a Palazzo d’Orléans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione, istituita per gestire l’emergenza maltempo che ha colpito la Sicilia nei giorni scorsi. A presiederla è il presidente Renato Schifani, che ha sottolineato la necessità di interventi rapidi e coordinati: “Nel sopralluogo di fine settimana tra le zone devastate dal ciclone Harry ho visto da vicino la disperazione dei cittadini.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Maltempo in Sicilia, cabina di regia operativa. Schifani: «Procedure semplificate per l'erogazione dei contributi»È stata insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia della Regione Sicilia, dedicata alla gestione dell'emergenza maltempo.

Ecco la cabina di regia operativa per l'emergenza maltempo, Schifani: "Interventi rapidi e procedure semplificate”Questa mattina si è insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della Regione Sicilia, dedicata all’emergenza maltempo.

