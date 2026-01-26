Maltempo in Sicilia cabina di regia operativa Schifani | Procedure semplificate per l' erogazione dei contributi

È stata insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia della Regione Sicilia, dedicata alla gestione dell'emergenza maltempo. Durante l'incontro, il presidente Schifani ha annunciato l'introduzione di procedure semplificate per l'erogazione dei contributi destinati alle zone colpite. L'obiettivo è migliorare l'efficienza degli interventi e garantire un'assistenza più tempestiva alle comunità interessate.

Insediata questa mattina a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l' emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. «Stiamo intervenendo in maniera più che tempestiva anche perché - ha detto il presidente della Regione Renato Schifani - nel giro che ho svolto lo scorso fine settimana nel luoghi colpiti dal ciclone Harry ho potuto toccare con mano la disperazione della gente. I siciliani si aspettano che le istituzioni siano al loro fianco. E noi lo faremo, con grande senso di responsabilità. Mi aspetto la massima collaborazione tra tutti gli uffici della Regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ecco la cabina di regia operativa per l'emergenza maltempo, Schifani: "Interventi rapidi e procedure semplificate”Questa mattina si è insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della Regione Sicilia, dedicata all’emergenza maltempo.

