Ciclone Harry Ebas attiva contributi per imprese artigiane e lavoratori
Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha causato danni alle attività locali, Ebas Sicilia si impegna a sostenere le imprese artigiane e i lavoratori colpiti. Attraverso contributi mirati, l’ente mira a facilitare il recupero e la ripresa delle attività, contribuendo alla ripartenza del tessuto produttivo della regione. Un intervento concreto per aiutare le imprese a superare le difficoltà e tornare alla normalità.
Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha provocato gravi danni al territorio e al tessuto produttivo locale, l’Ebas Sicilia scende in campo a sostegno di imprenditori e lavoratori del comparto artigiano per favorire il ritorno alla normalità. L’Ente Bilaterale dell’Artigianato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Bonus natalizio ai lavoratori delle imprese artigiane: Ebac Calabria stanzia 100 mila euroEbac Calabria ha approvato un bonus natalizio di 300 euro destinato ai lavoratori delle imprese artigiane iscritte alla bilateralità.
Giorno: 20 Gennaio 2026.
