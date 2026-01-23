Ciclone Harry Ebas attiva contributi per imprese artigiane e lavoratori

Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha causato danni alle attività locali, Ebas Sicilia si impegna a sostenere le imprese artigiane e i lavoratori colpiti. Attraverso contributi mirati, l’ente mira a facilitare il recupero e la ripresa delle attività, contribuendo alla ripartenza del tessuto produttivo della regione. Un intervento concreto per aiutare le imprese a superare le difficoltà e tornare alla normalità.

Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha provocato gravi danni al territorio e al tessuto produttivo locale, l’Ebas Sicilia scende in campo a sostegno di imprenditori e lavoratori del comparto artigiano per favorire il ritorno alla normalità. L’Ente Bilaterale dell’Artigianato.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

