Ciclone Harry Ebas attiva contributi per imprese artigiane e lavoratori

Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha causato danni alle attività locali, Ebas Sicilia si impegna a sostenere le imprese artigiane e i lavoratori colpiti. Attraverso contributi mirati, l’ente mira a facilitare il recupero e la ripresa delle attività, contribuendo alla ripartenza del tessuto produttivo della regione. Un intervento concreto per aiutare le imprese a superare le difficoltà e tornare alla normalità.

