L’Unione Ciclistica Internazionale ha aperto la discussione sulla possibilità di includere il ciclocross nei Giochi Olimpici del 2030. La proposta nasce dall’interesse di portare questa disciplina, molto popolare in Europa, anche in ambito olimpico. Se questo accadrà, potrebbe cambiare il modo in cui gli appassionati seguono le competizioni di ciclismo. Nel frattempo, anche la corsa campestre sta attirando l’attenzione come possibile sport olimpico.

La discussione sul possibile inserimento del ciclocross tra le discipline olimpiche invernali sta guadagnando consenso e slancio, con l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) impegnata a guidare il processo verso un debutto a cinque cerchi, ipotizzato per il 2030 sulle Alpi francesi. L’esempio di Milano Cortina 2026, dove sono presenti sedici sport e sono assegnati 116 titoli, viene richiamato come contesto di crescente visibilità che potrebbe accompagnare un ampliamento del programma olimpico in chiave invernale. Non si configura come sport invernale tradizionale nel senso più stretto del termine: non richiede per forza l’uso di sci, snowboard o pattini e può disputarsi su superfici diverse oltre alla neve. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ciclocross e corsa campestre potrebbero entrare alle Olimpiadi 2030?

