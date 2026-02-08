In centinaia a Villa Montalvo per la corsa campestre

Centinaia di atleti si sono dati appuntamento questa mattina a Villa Montalvo, nel parco di Campi Bisenzio, per la corsa campestre. La gara ha visto la partecipazione di oltre 500 persone provenienti da tutta la Toscana. Il parco, che di solito resta tranquillo, si è riempito di corsa, sudore e fatica. La partecipazione è stata alta e l’atmosfera molto vivace.

Campi Bisenzio (Firenze), 8 febbraio 2026 – Il parco di Villa Montalvo, autentico polmone verde di Campi Bisenzio, in questa domenica è tornato a essere teatro di grande atletica con la tradizionale prova di corsa campestre che ha richiamato oltre 500 atleti provenienti da tutta la Toscana. Un colpo d'occhio straordinario, fatto di giovani promesse, categorie assolute e società sportive che hanno animato, passo dopo passo, uno degli scenari più suggestivi del cross regionale. Il programma gare, intenso e ben articolato, ha visto alternarsi sui campi di gara le categorie Ragazze e Ragazzi sulla distanza di 1,5 km, seguite da Cadetti sui 3 km e Cadette impegnate sui 2 km.

