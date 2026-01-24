Il ciclo di incontri “Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi” offre supporto a genitori, insegnanti ed educatori per comprendere meglio il mondo digitale dei giovani. Promosso dal Centro per le Famiglie di Rimini in collaborazione con la Rete GAP, il percorso si inserisce nel Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico 2024, favorendo un dialogo informato e consapevole sulle sfide e opportunità del digitale.

Accompagnare genitori, insegnanti ed educatori nella comprensione del mondo digitale in cui crescono bambine e bambini è l’obiettivo del percorso formativo “ Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi ”, promosso dal Centro per le Famiglie di Rimini in collaborazione con la Rete GAP Rimini, all’interno del Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico – Piano attuativo 2024. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che social network, videogiochi e dispositivi digitali sono ormai parte integrante della quotidianità dei minori e rappresentano spazi di esperienza, relazione e apprendimento, ma anche contesti che richiedono attenzione, competenze e una guida adulta consapevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal cellulare ai videogame, un ciclo di incontri per genitori ed educatori

Leggi anche: Giovani, sessualità, privacy . Incontri per educatori e genitori

"Cerchi di fiducia", un ciclo di incontri rivolto ai genitoriLa Biblioteca Ginestra - Fabbrica della Conoscenza propone “Cerchi di Fiducia”, un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Dal cellulare ai videogame, un ciclo di incontri per genitori ed educatori; Questo Nubia non è solo smartphone, ma una console tascabile; Xsolla amplia la copertura dei pagamenti in Portogallo con MB Way, un wallet mobile leader nel settore, scelto da 6 milioni di clienti, per creare nuove opportunità di crescita per gli sviluppatori di videogiochi; Amazon Luna nel 2026: tutto quello che devi sapere su giochi, prezzi e come funziona.

Videogiochi, stare troppo alla console nuoce alla saluteSecondo la Curtin University di Perth, un uso eccessivo dei videogiochi peggiora la qualità del sonno e aumenta la massa corporea ... tgcom24.mediaset.it

Cellulari, social e videogiochi: per gli adolescenti come una droga. Vanno vietati almeno fino ai 14 anniIntrodurre il divieto di vendita e di uso degli smartphone per i minori di 14 anni. La proposta è di quelle che fanno discutere, e infatti lo fa già. A colpire è anche il fatto che arriva da un ... quotidiano.net

Due giorni fa ho iniziato a giocare a "Pokémon Fire Ash" sul CELLULARE (che rivive la completa avventura di Ash nell'anime) e ho solo una cosa da dire... POSSIBILE CHE STO GIOCONE LO DEBBA FARE UN FAN SENZA BUDGET E NON LA GAMEFREAK - facebook.com facebook