Cerchi di fiducia un ciclo di incontri rivolto ai genitori
La Biblioteca Ginestra - Fabbrica della Conoscenza propone “Cerchi di Fiducia”, un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori. L’iniziativa offre uno spazio di confronto per condividere esperienze, approfondire tematiche legate alla genitorialità e favorire la crescita personale e familiare. Un’occasione per ascoltare, confrontarsi e rafforzare i legami all’interno della famiglia in un clima di rispetto e ascolto reciproco.
La Biblioteca Ginestra - Fabbrica della Conoscenza presenta “Cerchi di Fiducia”: un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori che desiderano condividere esperienze, costruire legami e crescere insieme ai propri bambini. Il progetto inserito in “Ginextra - Iniziative per bambini e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: “Cerchi di fiducia”: un ciclo di incontri alla Ginestra rivolto ai genitori
Leggi anche: Ciclo di incontri per genitori con figli da 0 a 17 anni, per affrontare le sfide educative
“Cerchi di fiducia”: un ciclo di incontri alla Ginestra rivolto ai genitori - La Biblioteca Ginestra – Fabbrica della Conoscenza presenta “Cerchi di Fiducia”: un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori ... msn.com
"Cerchi di fiducia", un ciclo di incontri rivolto ai genitori - Fabbrica della Conoscenza presenta “Cerchi di Fiducia”: un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori che desiderano condividere esperienze, costruire legami e cre ... arezzonotizie.it
''Conosci i tuoi diritti'', ciclo di incontri promosso da Cgil - Ricreare un clima di fiducia tra i cittadini e la sanità valdostana: è l'obiettivo del ciclo di incontri organizzati dalla Cgil e da Federconsumatori, dal titolo ''Conosci i tuoi diritti''. ansa.it
Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!
Duplica la Sicurezza, Apri la Fiducia! Cerchi duplicati perfetti di chiavi di sicurezza e europee www.Duplicazione-chiavi.it Viale Somalia 115 (00199 Roma) duplicazione TUTTI i tipi di chiavi con precisione laser e materiali top! Sicurezza garantita, tempi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.