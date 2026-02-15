Ciclismo Exact-Cross in Belgio Gariboldi è quinta

Rebecca Gariboldi ha ottenuto un buon risultato a Sint Niklass, in Belgio, dove si è classificata quinta nella prova finale del Trofeo internazionale Exactcross. La gara si è svolta su un percorso difficile e fangoso, che ha messo alla prova le capacità dei partecipanti. Gariboldi ha dimostrato determinazione e velocità, mantenendo un passo costante durante tutta la corsa.

Rebecca Gariboldi ha colto un'ottima quinta piazza a Sint Niklass (Belgio) ultima prova del Trofeo internazionale Exactcross. La vicetricolore in casacca Ale Bici Colnago del presidente Stefano Belloi ha lottato per il podio sino all'ultimo giro conquistando uno splendido 5° posto come sempre la migliore delle italiane mentre la vittoria è andata alla campionessa del mondo Lucinda Brand. Ovvia la soddisfazione per il prestigioso risultato della diesse Milena Cavani ed oggi la Gariboldi completerà la sua stagione fuoristrada scattando dalla prima fila nell'ultima prova del prestigioso Trofeo X020 vista la condizione palesata ieri può ambire a migliorare la sua classifica finale per entrare nella top five.