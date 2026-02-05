Ciclismo Gariboldi quinta in Belgio Uae Tour Laporta al via

Questa mattina è iniziata la Vuelta Valenciana con una vittoria di Girmay nello sprint finale. L’etiope ha battuto il velocista della Bora Hansgrohe, Marit, dopo che il gruppo dei migliori aveva ripreso Pellizzari. Intanto, in Belgio, Gariboldi si è piazzato quinto in una corsa molto combattuta. E oggi, anche Laporta è partito per il suo debutto al Uae Tour.

Ha preso il via ieri la Vuelta Valenciana con vittoria allo sprint dell'etiope Girmay sul velocista della Red Bull Bora Marit,dopo che il gruppo dei migliori aveva ripreso Giulio Pellizzari. Come previsto si è presentato al traguardo di Torreblanca un gruppo di una cinquantina di corridori che ha agganciato un drappello di una decina di unità con il terzetto della Red Bull composto da Remco, Pellizzari e Aleotti. Il finalese Aleotti al suo debutto stagionale ha svolto un ottimo lavoro per la squadra dimostrado di essere già in buona condizione ed ha concluso al 35° posto a pari tempo con il vincitore.

