Ciclismo e palestra | la preparazione di Giovannini per l' oro di Milano Cortina 2026

Giovannini ha ottenuto la sua prima medaglia olimpica nell'inseguimento a squadre, grazie a mesi intensi di allenamenti tra ciclismo e palestra. Ha dedicato ore quotidiane per migliorare la resistenza e la forza, concentrandosi su esercizi specifici per aumentare la velocità sulle piste di Milano Cortina 2026. La sua preparazione, che include anche sessioni di recupero e alimentazione mirata, mira a portarlo al massimo delle prestazioni nei prossimi Giochi.

Andrea Giovannini ha raggiunto un traguardo storico alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il pattinatore di velocità su ghiaccio ha ottenuto l'unica medaglia che gli mancava, l'oro olimpico, conquistato nell'inseguimento a squadre con Davide Ghiotto e Michele Malfatti, in attesa della sua gara individuale. Il trentino, 32 anni, ha già conquistato due ori nei Mondiali. Uno è arrivato nell’inseguimento a squadre in occasione dell’edizione di Calgary 2024; il secondo, invece, è maturato nella Mass start a Hamar 2025. Giovannini ha anche conquistato un oro agli Europei 2026 sempre nell’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

