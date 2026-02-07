Milano Cortina 2026 Lollobrigida fa la storia nel pattinaggio di velocità | è oro nei 3000 metri

La campionessa italiana di pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida, ha conquistato l’oro nei 3000 metri, facendo la storia ai Giochi di Milano e Cortina. La sua performance ha sorpreso tutti, dimostrando grande determinazione e talento. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e gli appassionati di sport in Italia.

Milano, 7 febbraio 2026 – Straordinaria. Una sola parola per descrivere una super Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Azzurra di Ladispoli ha conquistato l’oro olimpico nella gara dei 3000 metri femminili. Una progressione pazzesca negli ultimi due giri della sua sessione di gara, al palazzetto olimpico di Milano, ed è arrivata la storia per l’atleta tricolore. Incredula e felice, nel giorno del suo 35esimo compleanno. L’argento è andato alla favorita norvegese Ragne Wiklund, a 2”26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2”65. Per l’atleta tricolore è la terza medaglia a cinque cerchi della carriera, a seguito dell’argento e ancora nei 3000 metri a Pechino 2022, insieme al bronzo in mass start nella stessa competizione a cinque cerchi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

