L’oro di Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026 | una dinastia da record per la pronipote di Gina

Francesca Lollobrigida conquista l’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026. L’atleta, pronipote di Gina, porta avanti una famiglia di campioni e fa parlare di sé per la sua vittoria memorabile. La sua impresa sul ghiaccio ha emozionato il pubblico e segnato un’altra pagina nella storia dello sport italiano.

Dallo schermo al ghiaccio: Francesca Lollobrigida, l’oro olimpico nel nome di Gina Il 7 febbraio non è più solo una. Il 7 febbraio non è più solo una data sul calendario, ma il giorno in cui il nome Lollobrigida torna a brillare sul tetto del mondo. Francesca Lollobrigida ha celebrato il suo 35esimo compleanno regalando all’Italia il primo oro di Milano Cortina 2026. Con una prova magistrale nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, chiusa in 3’54”28, l’azzurra ha frantumato il record olimpico, dimostrando una maturità tecnica che la consacra definitivamente tra le leggende dello sport italiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La vittoria di Francesca Lollobrigida nella gara di pattinaggio di velocità sui 3000 metri segna il primo oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità a Milano-Cortina, proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno.

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno; MILANO CORTINA 2026: L'ORO DI FRANCESCA LOLLOBRIGIDA CON UN TOCCO DI ORIENTEERING; Francesca Lollobrigida, oggi oro nei 3000 metri nel pattinaggio di velocità voleva smettere.

