Formaggi e ricotta mal conservati e in pessime condizioni igieniche | denunciato ambulante

Ricotta e formaggi mal conservati, in pessime condizioni igieniche e senza alcuna tracciabilità. Gli alimenti sistemati su un furgone adibito alla vendita, lungo le strade di Favara, sono stati sequestrati. Si tratta di 40 chili di prodotti. A essere denunciato alla Procura della Repubblica un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

