Alimenti mal conservati e senza tracciabilità chiuso un locale

Un locale di via Atenea è stato temporaneamente chiuso e multato per alimenti mal conservati e privi di tracciabilità, nonché per la mancata esposizione della tabella sulla vendita di alcolici. La vicenda evidenzia l'importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni di legge per garantire la sicurezza dei consumatori.

Generi alimentari senza tracciabilità e mal conservati. È per questo motivo, ma anche per la mancata esposizione della tabella che disciplina la vendita degli alcolici, che al titolare di un locale di via Atenea è stata elevata una maxi multa ed è stato temporaneamente chiuso. A eseguire il. Agrigentonotizie.it

