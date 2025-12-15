Alimenti mal conservati e senza tracciabilità chiuso un locale

Un locale di via Atenea è stato temporaneamente chiuso e multato per alimenti mal conservati e privi di tracciabilità, nonché per la mancata esposizione della tabella sulla vendita di alcolici. La vicenda evidenzia l'importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni di legge per garantire la sicurezza dei consumatori.

