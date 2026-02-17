Ci vediamo in biblioteca - Nicolò Barretta presenta Il bambino del miracolo
L’incontro si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17 presso Palazzo Maggi, sede della Biblioteca Comunale “Elisa Masini” Nuovo appuntamento con la cultura a Nogara grazie alla rassegna “Ci vediamo in biblioteca”, giunta alla 7ª edizione, promossa da Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, con il patrocinio del Comune di Nogara e della Provincia di Verona. L’incontro si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17 presso Palazzo Maggi, sede della Biblioteca Comunale “Elisa Masini”, interno Palazzo Maggi in via G. Ferrarini 1. Protagonista dell’evento sarà lo scrittore Nicolò Barretta, che presenterà il romanzo “Il bambino del miracolo” (CN Edizioni).🔗 Leggi su Veronasera.it
Alla Libreria Ubik di Napoli la presentazione del libro "Il bambino del miracolo" di Nicolò Barretta
“Il bambino del miracolo”, il libro di Nicolò Baretta presentato il 16 gennaio alla Libreria Ubik di NapoliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’antica Mondavio, i meme, le letture per bambini, il gruppo di lettura; Frattamaggiore. Luigi Marattin, Partito Liberaldemocratico presenta il libro La Missione Possibile: la Costituzione di un Partito Liberaldemocratico e Riformatore.
Debutti letterari. "A Voce d"o Core", una raccolta di poesie, per il debutto letterario di Nicola Barretta. La Rosa Edizioni. #nicolabarretta #larosa edizioni #poesie #napoli #Aversa facebook