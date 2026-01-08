Venerdì 16 gennaio 2025 alle ore 18.00, la Libreria Ubik di Napoli in Via Benedetto Croce ospiterà la presentazione del libro

Venerdì 16 gennaio 2025 alle ore 18.00 la Libreria Ubik di Napoli, in Via Benedetto Croce, ospiterà la presentazione del libro Il bambino del miracolo di Nicolò Barretta, con le illustrazioni di Raffaella Garosi, edito da CN editore. Un appuntamento che riporta il lettore nella Napoli del 1943, segnata dai bombardamenti alleati e dalle ferite profonde inferte alla città e ai suoi abitanti. Nei sotterranei di un palazzo di via Salvator Rosa, tra macerie e disperazione, pochi sopravvivono: tra loro un bambino, padre dell’autore. Da questo evento reale prende vita un racconto che attraversa decenni di storia italiana, intrecciando vicende familiari e grande Storia, dal dopoguerra al boom economico, fino alla dimensione della provincia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - “Il bambino del miracolo”, il libro di Nicolò Baretta presentato il 16 gennaio alla Libreria Ubik di Napoli

