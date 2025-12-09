Pagliaccio Demenza senile io mai squalificato per calcio scommesse Le liti tra Conte e Mourinho

Le sfide tra Antonio Conte e José Mourinho sono state caratterizzate da intense rivalità e confronti accesi, soprattutto tra il 2016 e il 2018 in Inghilterra. Con sei incontri disputati, il tecnico del Napoli attuale ha ottenuto quattro vittorie contro le due del suo rivale, evidenziando una lunga storia di competizioni e tensioni tra i due allenatori.

Conte e Mourinho si sono affrontati sei volte in Inghilterra tra il 2016 e il 2018, con il tecnico ora al Napoli in vantaggio quattro vittorie a due. La rivalità esplose già dal 4-0 di Stamford Bridge, con Mourinho irritato dall’esultanza di Conte. Seguì una lunga “guerra fredda” fatta di accuse reciproche, dal presunto “anti-calcio” alla famosa frase sulla “demenza senile”. Dopo l’addio di Mourinho allo United le tensioni si sono attenuate, ma il nuovo duello Benfica-Napoli potrebbe riaccendere la scintilla. Lo ricorda A Bola Conte e Mourinho le liti cominciano tra Chelsea e United. Nell’ottobre del 2016, il Chelsea travolse lo United per 4-0 a Londra, e nei minuti finali il tecnico italiano si mostrò eccessivamente entusiasta, chiedendo al pubblico di applaudire la squadra, un gesto che Mourinho considerò eccessivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Pagliaccio”, “Demenza senile”, “io mai squalificato per calcio scommesse”. Le liti tra Conte e Mourinho

