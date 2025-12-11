Parco del Peralto trovato cadavere | indaga la polizia

Questa mattina, nel parco del Peralto in via delle Baracche, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di età tra i 55 e i 65 anni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso e approfondire eventuali elementi utili alle indagini.

