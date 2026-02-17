Chivu sottovaluta il Bodo? Ampio turnover cambia mezza squadra
Cristian Chivu cambia quasi tutta la formazione nel tentativo di sorprendere il BodoGlimt, lasciando a riposo diversi titolari. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, l’allenatore rumeno ha optato per un ampio turnover, schierando una squadra molto diversa rispetto alle ultime uscite. La decisione mira a mettere in campo forze fresche, sperando di ottenere un risultato positivo nella partita di andata dei playoff di Champions League.
Arrivano da Sky Sport le ultime indicazioni sulle scelte di Cristian Chivu in vista dell’andata dei playoff di Champions League contro il BodøGlimt. Secondo l’emittente, l’Inter che scenderà in campo in Norvegia sarà profondamente diversa rispetto a quella che ha superato la Juventus 3-2 nel derby d’Italia. Il primo cambiamento riguarderebbe il cuore della difesa. Al centro del terzetto arretrato Akanji potrebbe lasciare spazio a uno tra Acerbi e De Vrij, con Darmian pronto ad agire da braccetto di destra al posto di Bisseck. L’unico punto fermo dovrebbe essere Bastoni, sostituito all’intervallo contro i bianconeri e quindi più fresco dal punto di vista fisico.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Inter-Torino, ampio turnover: Chivu pensa di lanciare il classe 2005 dal primo minuto
Cristian Chivu pensa di lanciare il classe 2005 dal primo minuto nella partita di domani, i quarti di finale di Coppa Italia.
Chivu, ampio turnover e in attacco torna Lautaro: le probabili formazioni di Udinese-Inter
L'Inter si prepara ad affrontare l'Udinese con un ampio turnover, in vista di un importante impegno di campionato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter, contro il Bodo Chivu farà turnover: ecco le possibili scelte per la Champions; CdS - Verso il Bodø/Glimt: Mkhitaryan dal 1', Chivu pensa a diversi cambi; CdS - Verso il Bodø/Glimt: Mkhitaryan dal 1', Chivu pensa a diversi cambi.
Inter, Chivu due rientri col Bodo: Zielisnki verso la panchina?L'Inter si prepara all'importante sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. Cristian Chivu dovrà studiare la formazione migliore al netto di quelli che sono gli impegni ravvicinati della squadra ... fantacalcio.it
Dove vedere Bastoni e Chivu in conferenza stampa prima di Bodo Glimt-Inter: orario e streamingLa conferenza di oggi di Chivu e Bastoni sarà visibile su Inter Tv, in streaming su Dazn e sul sito ufficiale nerazzurro. L’orario di inizio è previsto per le 17:15. corrieredellosport.it
#inter, #Chivu sull’importanza della gara con l’ #Arsenal: “Una squadra come la nostra non deve avere cali di tensione, né sottovalutare l'avversario. Siamo consapevoli dell'importanza della partita di domani, vogliamo finire tra le prime otto per andare al turno x.com
ATTENZIONE A PIO! Chivu cambia nel gelo di Bodo: Esposito scalpita per una maglia da titolare in Champions, Zielinski potrebbe riposare viste le squalifiche in campionato di Calhanoglu e Barella. - Gazzetta dello Sport facebook