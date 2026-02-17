Chivu e le parole sugli arbitri | cosa ha sbagliato nel post-partita?

Cristian Chivu ha criticato gli arbitri dopo Inter-Juve, accusando un errore nel giudicare le mani di Kalulu. La sua frase sui giocatori ammoniti ha attirato l’attenzione, soprattutto perché arriva dopo un episodio in cui l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso a Kalulu per un intervento al limite dell’area. Durante il match, le decisioni arbitrali sono state al centro delle polemiche, e Chivu si è espresso chiaramente sui comportamenti da tenere in campo.