Bologna Inter, Chivu nel post partita ai microfoni di Mediaset ha analizzato nei dettagli la prestazione dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni Nel post partita di Bologna Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole del tecnico romeno. IL MAGGIOR RIMPIANTO? – «Per me i calci di rigore sono una lotteria. A me . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna Inter, Chivu nel post partita: «I rigori sono una lotteria. Mi prendo il coraggio di batterli. Arbitri? Dico solo una cosa»

Leggi anche: Roma Inter, Chivu nel post partita: «Alla fine mi prendo questi 3 punti perché qui a Roma non sarà facile per nessuno»

Leggi anche: Chivu a Prime: «Mi prendo tutte le colpe per non aver trasmesso l’importanza della partita, oggi è una lezione per tutti! Lautaro? Più che per il gol sono contento per quell’altra giocata»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Supercoppa, Bologna-: la conferenza di Chivu e Bastoni; Chivu: Eravamo 'falliti' e 'finiti', invece siamo qui... Il Genoa? Stimo tanto De Rossi; Supercoppa Italiana 2025, Bologna-Inter: la conferenza stampa di Cristian Chivu; Bologna-Inter, Chivu: «Ribatteremo colpo su colpo. Calhanoglu? Si è allenato ed è a disposizione».

Chivu spiega: "Inter, Bologna dominato e in difficoltà. Lautaro? Non mi permetto..." - Le parole dell'allenatore dei nerazzurri dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Bologna: "I rigori sono una lotteria, a me basta il coraggio di alzare il braccio e di dire di andare a ... tuttosport.com