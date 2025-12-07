Cagliari Roma Gasperini nel post partita | Il rosso ha sicuramente complicato la partita ma non solo Dove abbiamo sbagliato

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Roma, Gasperini nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta contro i rossoblu Nel post partita di Cagliari Roma, Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico giallorosso. MATCH – «Mi sembra tutto abbastanza evidente! In questo caso mi sembra tutto chiaro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari roma gasperini nel post partita il rosso ha sicuramente complicato la partita ma non solo dove abbiamo sbagliato

© Calcionews24.com - Cagliari Roma, Gasperini nel post partita: «Il rosso ha sicuramente complicato la partita, ma non solo. Dove abbiamo sbagliato»

Argomenti simili trattati di recente

Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i giallorossi

Cagliari, Palestra da Nazionale a Lecce: retroscena di mercato su Juventus, Milan e Roma

Serie A sesta giornata, probabili formazioni e programma TV per Udinese-Cagliari, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Genoa-Napoli e Juventus-Milan

cagliari roma gasperini postGasperini nel post partita: «Abbiamo fatto errori grossolani. Il Cagliari produce il massimo sforzo agonistico» - Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto nel post partita del match della 14a giornata contro il Cagliari. Segnala cagliarinews24.com

cagliari roma gasperini postCagliari-Roma, Gasperini: «L’espulsione ha cambiato la partita, troppi errori» - 0 per i giallorossi: «A un certo punto era più una battaglia che una gara di calcio» ... Da unionesarda.it

cagliari roma gasperini postRoma, che batosta: sconfitta pesante a Cagliari per Gasperini - 0 dai sardi, Celik espulso nel secondo tempo della partita all'Unipol Domus ... Secondo sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Roma Gasperini Post