Chivu contro i moralisti | Maradona fece gol con la mano e nessuno lo criticò Cose che succedono sempre
Cristian Chivu critica i moralisti perché ricorda che Maradona segnò un gol con la mano e nessuno lo condannò. La sua osservazione viene fatta in risposta alle recenti polemiche sul fair play nel calcio. Chivu sottolinea come episodi simili siano all’ordine del giorno e spesso passino inosservati.
Cristian Chivu risponde a Luciano Spalletti dandogli del frustrato perché la sua Juventus è dietro l'Inter. Il tecnico nerazzurro ne ha anche per il Napoli, e tira fuori pure Maradona e il suo gol di mano per sostenere la propria tesi che "il calcio è questo da 50 anni, da 100 anni" e dunque fare i moralisti è inaccettabile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Imperdibile Padre Chivu: “Basta moralisti, Maradona segnò con la mano e nessuno lo ha criticato. A Spalletti non rispondo”Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la polemica sulle critiche a Spalletti dopo la partita di ieri, sottolineando che Maradona segnò con la mano senza ricevere commenti negativi.
Chivu: “Non sarà facile. Episodi a favore e contro da sempre, bisogna smetterla di fare i moralisti”Christian Chivu ha dichiarato che affrontare le sfide della Champions League non sarà semplice, sottolineando come nel passato ci siano stati episodi a favore e contro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bastoni, ecco le scuse: Contatto accentuato, ho sbagliato. Chivu lo difende: Basta moralisti; IPOCRITI e FALSI MORALISTI, BASTONI crocifisso. MAROTTA fa finalmente il PRESIDENTE: ITALIA ZITTITA.
Inter, Chivu: Derby d'Italia? Bisogna smetterla di fare i moralisti, Bodo squadra osticaL'Inter dopo la vittoria avvelenata contro la Juventus nel derby d'Italia si tuffa nuovamente nella Champions League, la squadra di Cristian. tuttomercatoweb.com
Inter, Chivu: Il Bodo è una squadra ostica, bisogna smetterla di fare i moralistiL'Inter dopo la vittoria avvelenata contro la Juventus nel derby d'Italia si tuffa nuovamente nella Champions League, la squadra di Cristian. tuttomercatoweb.com
"Smettiamola di fare i moralisti". Detto da uno che da sei mesi fa la morale a tutti e a tutto fa abbastanza ridere. #Chivu x.com
Imperdibile Padre Chivu: “Basta moralisti, Maradona segnò con la mano e nessuno lo ha criticato. A Spalletti non rispondo” In conferenza: "Noi subimmo un torto a Napoli e nessuno disse niente". A Sky: "mantengo quello che ho detto perché mi sembra che q facebook