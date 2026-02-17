Chivu | Non sarà facile Episodi a favore e contro da sempre bisogna smetterla di fare i moralisti

Christian Chivu ha dichiarato che affrontare le sfide della Champions League non sarà semplice, sottolineando come nel passato ci siano stati episodi a favore e contro. Il suo commento arriva subito dopo la vittoria nel Derby d’Italia contro la Juventus, che ha dato morale alla squadra nerazzurra. Ora i giocatori si preparano per una partita decisiva in Europa, cercando di mantenere alta la concentrazione.

Chivu. Dopo il successo nel Derby d’Italia contro la Juventus, l’ Inter torna subito a concentrarsi sulla Champions League. Alla vigilia dell’andata dei playoff sul campo del BodøGlimt, il tecnico Cristian Chivu ha chiarito l’importanza dell’appuntamento: “ Questa è una competizione diversa, sappiamo tutti dell’importanza di questa partita. Fin qui in Champions abbiamo fatto abbastanza bene, purtroppo dobbiamo passare dai playoff contro una squadra ostica che ha messo in difficoltà City e Atletico “. Il tecnico nerazzurro ha poi puntato i riflettori sull’avversario e sul contesto, sottolineando la crescita del club norvegese e del movimento calcistico locale: “ È una squadra tosta, con una società che sta crescendo, proprio come il calcio norvegese “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Chivu replica a Spalletti: «Non devo rispondere a quello che dicono gli altri, io dico la mia. Bisogna smettere di fare i moralisti»Cristian Chivu ha preso posizione dopo le accuse di Spalletti, affermando che non intende rispondere alle parole degli altri ma solo esprimere il suo punto di vista.

Leggi anche: Inter, Cassano duro contro i nerazzurri: «Difesa a 5 inguardabile, Barella non dà niente e Bastoni è scarso da sempre! Chivu deve fare questo»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.