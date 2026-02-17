Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la polemica sulle critiche a Spalletti dopo la partita di ieri, sottolineando che Maradona segnò con la mano senza ricevere commenti negativi. La sua frase forte ha fatto discutere tra i tifosi, soprattutto perché ha ricordato come anche leggende del calcio siano state tollerate per azioni discutibili. Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Bodo Glimt, Chivu ha insistito sulla sua posizione e ha detto di non voler rispondere alle provocazioni.

Christian Chivu, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra i nerazzurri e Bodo Glimt. Di seguito quanto dichiarato. Chivu: “Si simula solo nel calcio? E perché ci piace così tanto?. “Questa è una competizione diversa, sappiamo tutti dell’importanza di questa partita. Fin qui in Champions abbiamo fatto abbastanza bene, purtroppo dobbiamo passare dai playoff contro una squadra ostica che ha messo in difficoltà City e Atletico. Questa è una squadra tosta, con una società che sta crescendo, così come il calcio norvegese. Spalletti? Non rispondo ad altri, ma dico la mia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Imperdibile Padre Chivu: “Basta moralisti, Maradona segnò con la mano e nessuno lo ha criticato. A Spalletti non rispondo”

Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter: «Qualcuno non è contento che siamo primi e non sa gestire la frustrazione. Smettiamola di fare i moralisti! A Spalletti rispondo così»Chivu ha parlato alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt, accusando alcuni tifosi di essere infastiditi dal fatto che l’Inter sia in testa alla classifica e di non saper gestire la pressione.

Chivu replica a Spalletti: «Non devo rispondere a quello che dicono gli altri, io dico la mia. Bisogna smettere di fare i moralisti»Cristian Chivu ha preso posizione dopo le accuse di Spalletti, affermando che non intende rispondere alle parole degli altri ma solo esprimere il suo punto di vista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.