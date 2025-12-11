Cosa mi hanno detto i medici Rosanna Banfi e il tumore | l’intervento i timori e papà Lino

Rosanna Banfi condivide la sua esperienza di lotta contro un nuovo tumore, raccontando con sincerità il percorso tra interventi chirurgici, timori e il sostegno della famiglia, in particolare di suo padre Lino. Un racconto di forza e resilienza che mette in luce la sua determinazione nel fronteggiare questa sfida.

Rosanna Banfi ha deciso di raccontare ancora una volta la malattia che l’ha colpita, rivelando con lucidità e delicatezza la battaglia che sta affrontando contro un nuovo tumore. Sedici anni dopo avere sconfitto il cancro al seno, l’attrice ha scoperto un carcinoma al polmone, un adenocarcinoma sviluppatosi dalle ghiandole, individuato grazie a una tac di controllo. Un fulmine a ciel sereno che l’ha costretta a ripercorrere sentieri drammaticamente familiari, ma che stavolta l’ha trovata più consapevole della propria forza e della rete affettiva che la circonda. >>: “Sapete, il tumore.”. Ballando con le stelle, Carolyn Smith choc: piange in tv e il pubblico con lei Nell’intervista al settimanale Gente, Rosanna è tornata con la mente al giorno dell’intervento chirurgico di novembre, durante il quale è stata rimossa la massa tumorale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it