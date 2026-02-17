L’azienda Airpack di Ossago ha annunciato la chiusura definitiva, lasciando senza lavoro quaranta dipendenti e un dirigente. La decisione arriva dopo un lungo periodo di difficoltà finanziarie, che ha portato alla cessazione dell’attività produttiva nello stabilimento. I lavoratori si sono riuniti davanti ai cancelli, preoccupati per il futuro delle proprie famiglie.

Annunciata la chiusura della ex Airpack di Ossago, rimangono a casa quaranta lavoratori e un dirigente. Airpack, storica società lodigiana attiva negli imballaggi protettivi in polietilene e polipropilene, era passata al gruppo belga Abriso nel 2019 insieme alle consociate europee Jiffy Packaging e Tap Telion. Da allora Abriso-Jiffi ha continuato la produzione ad Ossago. Nel 2021 la proprietà del gruppo multinazionale era passata da Bencis Capital Partners, società d’investimento indipendente, a Piatraco, società di servizi d’investimento finanziario belga. Ieri Stefano Priori della Cisl ha spiegato: "Stamattina l’azienda ha convocato Rsu e segreterie territoriali della Femca Cisl e Filctem Cgil per dire che, per le perdite importanti degli ultimi tre anni e dopo aver tentato, con piani industriali, di recuperare fatturato e ordinativi, ma senza successo, la casa madre, multinazionale belga ha mandato l’amministratore delegato belga a spiegare la chiusura". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiude l’ex Airpack. Senza lavoro 40 addetti

Gli addetti ai call center di Enel protestano contro l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle loro attività, che si sono ridotte del 40%.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.