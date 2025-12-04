Devastata dall' alluvione riapre la sala bingo | lavoro per 40 addetti Inaugurazione con Samira Lui e Corona

E' stato uno dei simboli dei danni causati dall'alluvione di maggio 2023. Per mesi le immagini della sala bingo dell'ippodromo del Savio completamente allagata, le sedie rovesciate, i tavoli coperti di fango e il silenzio irreale di uno spazio nato per il gioco e la socialità sono rimaste. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Devastata dall'alluvione, riapre la sala bingo: lavoro per 40 addetti. Inaugurazione con Samira Lui e Corona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Indonesia, Sumatra devastata dall'alluvione: le persone si salvano rifugiandosi sui tetti - facebook.com Vai su Facebook

Indonesia, Sumatra devastata dall’alluvione: case spazzate via e decine di dispersi tg.la7.it/esteri/indones… Vai su X

Alluvione, riapre via di Lucciano. L’odissea delle famiglie, altri lavori - Il collegamento, nei programmi, dovrebbe essere ripristinato nelle prime due settimane di ottobre . Scrive lanazione.it

Brianza, il paese di Cabiate devastato dall’alluvione: famiglie evacuate e negozi chiusi. “Mai visto niente di simile” - E chi fino a qualche ora fa stava immaginando il proprio futuro ora deve ... Riporta ilfattoquotidiano.it

L’alluvione vista dall’obiettivo della fotografa - "Sono nata e abito a Cesena e nel mese di maggio del 2023 la mia città è stata colpita da un’alluvione che ha devastato il territorio e la sua popolazione". Si legge su msn.com