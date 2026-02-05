Bimbi picchiati e legati sulle sedie all'asilo nido a Benevento | indagate 5 maestre

Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento. Le educatrici, sia religiose che laiche, ora non possono più entrare nel comune, in attesa di chiarire cosa sia successo realmente. La vicenda ha scosso la comunità e ora si aspetta che le autorità facciano luce sui fatti.

