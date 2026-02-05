Bimbi picchiati e legati sulle sedie all'asilo nido a Benevento | indagate 5 maestre
Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento. Le educatrici, sia religiose che laiche, ora non possono più entrare nel comune, in attesa di chiarire cosa sia successo realmente. La vicenda ha scosso la comunità e ora si aspetta che le autorità facciano luce sui fatti.
Nei confronti delle 5 maestre - sia religiose che laiche - è stato istituito il divieto di dimora nel Comune di Benevento.
Orrore in un asilo di Benevento: bimbi legati alle sedie e maltrattati
Questa mattina i Carabinieri sono entrati in un asilo di Benevento dopo aver ricevuto una segnalazione sulla possibile presenza di maltrattamenti.
Bimbi legati e schiaffeggiati all'asilo, i più piccoli avevano 10 mesi: 5 maestre indagate. «Si coprivano il viso terrorizzati quando le vedevano»
Cinque maestre di un asilo nido a Benevento sono state indagate dopo aver scoperto che avevano maltrattato i bambini più piccoli, di appena 10 mesi.
Bambini immobilizzati, insultati e picchiati in asilo nido a Benevento: 5 indagateLe 5 donne sono gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato aggravato di maltrattamenti ai danni di minori. ilgiornalelocale.it
