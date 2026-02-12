Verona maestre picchiavano i bambini all' asilo nido | ecco le immagini

Quattro maestre di un asilo nido di Verona sono state sospese per un anno dopo aver filmato e mostrato immagini di bambini picchiati e legati alle sedie. Le riprese, che hanno fatto emergere le violenze, sono state condivise tra colleghi e ora sono al centro di un'inchiesta. Le autorità stanno indagando per capire come sia potuto succedere e se ci siano stati altri episodi simili.

Prendevano a schiaffi i bambini e li punivano legandoli alle sedie. È accaduto in un asilo nido di Verona, dove cinque maestre sono state interdette dalla professione per un anno. Grazie all'installazione di telecamere all'interno della struttura, i carabinieri hanno potuto accertare i maltrattamenti. In un mese su 15 piccoli 50 episodi: tra i più gravi, una bimba chiusa, al buio, in uno sgabuzzino. La procura di Verona ha disposto la chiusura e il sequestro probatorio dell'asilo nido. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Verona, maestre picchiavano i bambini all'asilo nido: ecco le immagini Approfondimenti su Verona Asilo Bambini dell’asilo nido minacciati, trascinati per terra e legati alle sedie: video incastrano maestre a Verona Le immagini choc mostrano bambini dell’asilo nido di Verona minacciati, trascinati per terra e legati alle sedie. Verona, schiaffi e spintoni a bimbi in asilo nido: 5 maestre interdette Questa mattina a Verona sono state interdette cinque maestre di un asilo nido dopo che sono emersi gravi episodi di maltrattamenti sui bambini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Verona Asilo VERONA | VOLENZE E MINACCE AI BIMBI DEL NIDO: I VIDEO SHOCK DELLE MAESTRE11/02/2026 VERONA – Violenze, minacce e punizioni gravi. Le vittime, bimbi dai 9 mesi ai 3 anni. Teatro dei maltrattamenti, un asilo privato a Verona. L’inchiesta dei carabinieri: struttura sequestrat ... antennatre.medianordest.it Botte e minacce in un asilo nido a Verona, 5 maestre interdette per un anno: riprese dalle telecamere nascosteVerona, 5 maestre di asilo nido interdette per un anno dopo il video con botte e minacce ai bambini tra 9 mesi e 3 anni: chiusa la struttura ... virgilio.it Bimbi strattonati, presi a schiaffi e legati alle sedie dalle maestre: sequestrato asilo nido degli orrori nel Veronese A Verona una vicenda sconvolgente che riaccende l’attenzione sulla tutela dei più piccoli. Cinque educatrici di un asilo nido privato nel centro de facebook Maltrattamenti sui bambini in un asilo nido a Verona, 5 maestre interdette dlvr.it/TQvHMn #Sicilia #LiveSicilia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.