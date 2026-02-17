Ching-chong-yang-wah-ah-soh Shaq Yao e l' incidente diplomatico con la Cina
Nel 2002, Shaquille O’Neal ha suscitato una reazione negativa in Cina dopo aver fatto un'imitazione poco riuscita del centro dei Rockets, Yao Ming. La sua battuta ha offeso molti fan cinesi, causando tensioni tra il giocatore e il pubblico locale. Questo episodio ha portato a proteste e a un’interruzione delle comunicazioni tra le parti.
Ci sono i trash talker alla Larry Bird, i killer silenziosi alla John Stockton, i subdoli alla Isiah Thomas, quelli col sorriso eternamente stampato sulle labbra come Magic Johnson. E i guasconi alla Shaquille O'Neal. All'inizio degli anni 2000 non eravamo ancora entrati nell'era dell'estremismo del politically correct, qualche battuta "scomoda" si poteva ancora fare. Riguardatevi qualche sitcom di quell'epoca, ci sono sketch impensabili nel clima attuale. Il buon Shaq si ritrovò al centro di una controversia intercontinentale per una delle sue uscite innocenti, che accese una miccia che rischiò di far saltare in aria il buon Diesel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
