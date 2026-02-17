Ching-chong-yang-wah-ah-soh Shaq Yao e l' incidente diplomatico con la Cina

Nel 2002, Shaquille O’Neal ha suscitato una reazione negativa in Cina dopo aver fatto un'imitazione poco riuscita del centro dei Rockets, Yao Ming. La sua battuta ha offeso molti fan cinesi, causando tensioni tra il giocatore e il pubblico locale. Questo episodio ha portato a proteste e a un’interruzione delle comunicazioni tra le parti.