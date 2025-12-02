Prato il mistero di Yixian Yang | rapito da finti agenti è ricercato in Cina per una maxi-truffa

Una notte di festa, un karaoke bar affollato, una comunità che anima il fine settimana pratese. Poi l’arrivo di un’auto, due uomini che si qualificano come agenti e una scena che sembra l’inizio di un arresto ufficiale. Invece, secondo la Procura, di ufficiale non c’era proprio nulla. Da allora, di Yixian Yang, 46 anni, cittadino cinese originario dello Zhejiang e residente a Empoli, non c’è più traccia. Sono passate oltre 48 ore dalla sua misteriosa scomparsa e le domande si moltiplicano, mentre le piste investigative restano tutte aperte. La notte della scomparsa. Yang aveva trascorso la serata di sabato insieme a due amici, un uomo e una donna, in uno dei karaoke di via Udine, zona Ovest di Prato, punto di ritrovo per molti membri della comunità cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prato, il mistero di Yixian Yang: rapito da finti agenti, è ricercato in Cina per una maxi-truffa

