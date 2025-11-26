Taiwan aumento di $40mld in spesa militare per acquisto armi Usa e creazione sistema di difesa Taiwan Dome Lai Ching-te | In contrasto a Cina
La Cina, ha denunciato il presidente taiwanese Lai Ching-te, starebbe “accelerando i preparativi militari” nel tentativo di prendere il controllo dell’isola con la forza Taiwan ha annunciato un incremento straordinario di 40 miliardi di dollari destinati alla spesa militare. Il maxi-investime. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
