Chiesanuova La gara lascia tanti rimpianti

A Chiesanuova, i tifosi sono delusi perché la squadra ha conquistato solo quattro punti nelle ultime due partite casalinghe, dopo aver totalizzato due punti nelle prime cinque partite del girone di ritorno. La sconfitta contro una diretta rivale ha peggiorato la situazione, lasciando molti a pensare a cosa potrebbe essere andato storto. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà e ora cerca di ritrovare fiducia in vista delle prossime sfide.

Quattro punti nelle due partite consecutive in casa dopo averne fatti due nei precedenti cinque turni del girone di ritorno. Non sarebbe male come bottino, ma il giorno dopo lo 0-0 con l'Urbino, a Chiesanuova continua a prevalere il rammarico legato al rigore fallito da Mongiello, un penalty per fallo su Di Matteo che avrebbe potuto regalare 3 punti alla banda di Mariotti. "È un pareggio – afferma l'esterno Di Matteo – che lascia l'amaro in bocca. Vero che l'incontro è stato equilibrato, ma spesso si vince su episodi e purtroppo non abbiamo capitalizzato il rigore". La nota più positiva viene forse dalla ritrovata solidità difensiva? Nelle ultime due sfide zero reti incassate e Fatone quasi spettatore.