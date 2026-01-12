Chiesanuova paga i tanti errori Un freno alla corsa del K Sport

Chiesanuova e K Sport Montecchio si sono divise la posta in palio in un match equilibrato, terminato sul punteggio di 0-0. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto attento e combattuto, senza riuscire a trovare la rete. Un risultato che rappresenta un passo indietro per il K Sport, frenato nella corsa alle posizioni di vertice.

chiesanuovA 0 K SPORT MONTECCHIO 0 Chiesanuova: Fatone, Parioli (46' st Negro), Sopranzetti, Di Matteo, Hernandez, Busato, Borgia (34' st Mosquera), Tanoni, Papa, Mongiello, Pasqui (31' st Lucarini). All. Mariotti K Sport Montecchio: Cerretani, Camilloni, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Montagna (42' st Romualdi), Torelli, Bardeggia (10' st Magnanelli), Buonavoglia (10' st Sollaku), Rivi (25' st Broso). All. Magi Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno Note: spettatori 200 circa; corner 3-9; recupero 0' e 3'

