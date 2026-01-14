La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026

La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia. L’evento rappresenta un momento di tradizione e divertimento per la comunità locale e i visitatori, offrendo uno spettacolo di colori e creatività nel rispetto delle usanze carnevalesche.

Carnevale, Bressa: «Sarà l'8 febbraio la sfilata dei carri in Prato della Valle» - Saranno 11 i carri partecipanti, provenienti da diversi Comuni della provincia di Padova e da altre realtà del Veneto, per una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza ... padovaoggi.it

Carnevale in Prato della Valle: domenica 8 febbraio la grande sfilata dei carri allegorici. Bressa: «Tante novità in programma» VIDEO - Torna il Carnevale in Prato della Valle: domenica 8 febbraio la grande piazza accoglierà anche quest'anno la grande sfilata dei carri allegorici, per un pomeriggio di festa ... msn.com

Carnevale di Viareggio 2026...9°Anteprima dei lavori alla Cittadella del Carnevale

Macomer: no ai carri allegorici, sì alla sfilata di maschere tradizionali x.com

*Carnevale I GIGANTI DI LARINO 38€* Sabato 14 FEBBRAIO - SFILATA CARRI dalle 17.00 PROGRAMMA_DETTAGLIATO_E_PRENOTAZIONI_ONLINE: https://belforte-e20.it/viaggi/carnevale-i-giganti-di-larino-14-febbraio-2026/ *LUOGHI DI PARTE facebook

