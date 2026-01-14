La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026
La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia. L’evento rappresenta un momento di tradizione e divertimento per la comunità locale e i visitatori, offrendo uno spettacolo di colori e creatività nel rispetto delle usanze carnevalesche.
È in programma per domanica 1 febbraio 2026 la sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera a Dese, nell'ambito dei festeggiamenti per il Carnevale di Venezia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayOrganizzata dal gruppo Giovani di Dese della parrocchia Natività di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: A Natale fa capolino il carnevale. Svelati i temi dei carri allegorici. Da Trump all’intelligenza artificiale
Leggi anche: Carnevale, Bressa: «Sarà l'8 febbraio la sfilata dei carri in Prato della Valle»
La magia di Venezia nel suo periodo più brillante (di C. Giacobelli); Venezia sale sull’Olimpo; Fabrizio Braghetto, il figlio: «Ho saputo della morte di mio papà da Facebook, non è possibile». Il sindaco: lo conoscevo sin da bambino.
Macomer: no ai carri allegorici, sì alla sfilata di maschere tradizionali - L'associazione culturale Macomente, ha comunicato la rinuncia all'organizzazione della consueta sfilata carnevalesca ... msn.com
Carnevale, Bressa: «Sarà l'8 febbraio la sfilata dei carri in Prato della Valle» - Saranno 11 i carri partecipanti, provenienti da diversi Comuni della provincia di Padova e da altre realtà del Veneto, per una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza ... padovaoggi.it
Carnevale in Prato della Valle: domenica 8 febbraio la grande sfilata dei carri allegorici. Bressa: «Tante novità in programma» VIDEO - Torna il Carnevale in Prato della Valle: domenica 8 febbraio la grande piazza accoglierà anche quest'anno la grande sfilata dei carri allegorici, per un pomeriggio di festa ... msn.com
Carnevale di Viareggio 2026...9°Anteprima dei lavori alla Cittadella del Carnevale
Macomer: no ai carri allegorici, sì alla sfilata di maschere tradizionali x.com
*Carnevale I GIGANTI DI LARINO 38€* Sabato 14 FEBBRAIO - SFILATA CARRI dalle 17.00 PROGRAMMA_DETTAGLIATO_E_PRENOTAZIONI_ONLINE: https://belforte-e20.it/viaggi/carnevale-i-giganti-di-larino-14-febbraio-2026/ *LUOGHI DI PARTE facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.