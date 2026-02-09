Carnevale Torrigliese 2026 con sfilata di carri allegorici distribuzione di bugie e pentolaccia

A Torriglia si prepara un Carnevale tutto da vivere. La festa torna anche quest’anno, con la sfilata di carri allegorici, le bugie da mangiare e la pentolaccia da colpire. Proloco e Cri organizzano tutto, con il patrocinio del Comune di Torriglia, che mette a disposizione le risorse per questa tradizione che richiama tante famiglie e bambini. La strada si anima, tra colori e allegria, per una festa che non manca mai.

Anche quest'anno a Torriglia non può mancare la grande festa di Carnevale: Proloco e CRI, con il patrocinio gratuito del comune di Torriglia, presentano il Carnevale Torrigliese 2026.Sabato 14 febbraio alle ore 21, presso il Salone della Torriglietta, Memorial Cicci con l'Orchestra Armando e.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

