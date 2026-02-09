Carnevale Torrigliese 2026 con sfilata di carri allegorici distribuzione di bugie e pentolaccia
A Torriglia si prepara un Carnevale tutto da vivere. La festa torna anche quest’anno, con la sfilata di carri allegorici, le bugie da mangiare e la pentolaccia da colpire. Proloco e Cri organizzano tutto, con il patrocinio del Comune di Torriglia, che mette a disposizione le risorse per questa tradizione che richiama tante famiglie e bambini. La strada si anima, tra colori e allegria, per una festa che non manca mai.
Anche quest'anno a Torriglia non può mancare la grande festa di Carnevale: Proloco e CRI, con il patrocinio gratuito del comune di Torriglia, presentano il Carnevale Torrigliese 2026.Sabato 14 febbraio alle ore 21, presso il Salone della Torriglietta, Memorial Cicci con l'Orchestra Armando e.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondimenti su Carnevale Torrigliese
Carnevale 2026, la sfilata dei carri allegorici per le strade di Pellestrina
Il Carnevale 2026 a Pellestrina torna con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.
Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegorici a Pontinia
A Pontinia, il Carnevale 2026 continua a portare allegria con la sfilata dei carri allegorici.
Ultime notizie su Carnevale Torrigliese
Carnevale Torrigliese 2026 con sfilata di carri allegorici, distribuzione di bugie e pentolacciaAnche quest'anno a Torriglia non può mancare la grande festa di Carnevale: Proloco e CRI, con il patrocinio gratuito del comune di Torriglia, presentano il Carnevale Torrigliese 2026. genovatoday.it
Carnevale 2026 in Sicilia: ecco dove saranno i carri più belli (per i bambini)Dove andare in Sicilia per non perdersi i Carnevali più belli? Abbiamo selezionato le dati e gli eventi che vale la pena vivere in famiglia ... nostrofiglio.it
Ricchi premi per i vincitori del carnevale di Domenica 15 febbraio Buoni spesa e prodotti Offerti da Proloco e Commercianti di Torriglia!!! facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.