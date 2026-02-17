Chi è Flora Tabanelli la 18enne e prima italiana che ha vinto una medaglia nel nel freestyle

La gioia di ieri è stata immensa. Flora Tabanelli, 18 anni, ha infatti conquistato la prima medaglia italiana nel Big Air alle Olimpiadi. Si tratta della prima volta in assoluto che l'Italia finisce sul podio olimpico in questa disciplina. Flora, del resto, viene considerata un "prodigio" dello sci acrobatico nazionale. Ieri, lunedì 16 febbraio, nonostante l'infortunio al ginocchio, non si è smentita, confermando le aspettative di un intero Paese. Ma chi è Flora Tabanelli? Nata il 20 novembre 2007 a Modena, si è allenata insieme al fratello Miro, condividendo con lui l'amore per il freestyle. Le sue specialità sono il Big air e lo slopestyle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Flora Tabanelli ha ottenuto il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando in Italia la prima medaglia storica in questa disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Flora Tabanelli, 18 anni, ha vinto la prima medaglia storica per l’Italia nello sci freestyle ai Giochi di Milano-Cortina 2026, superando un recente infortunio al ginocchio.

Chi è Flora Tabanelli, la 18enne e prima italiana che ha vinto una medaglia nel nel freestyleMa chi è Flora Tabanelli? Nata il 20 novembre 2007 a Modena, si è allenata insieme al fratello Miro, condividendo con lui l'amore per il freestyle. Le sue specialità sono il Big air e lo slopestyle. ilgiornale.it

Flora Tabanelli, chi è l'azzurra che ha vinto il bronzo nel Big air col ginocchio rotto: età, carriera, l'infortunio e la riabilitazioneL’Italia vince la prima medaglia alle Olimpiadi invernali nel Big air (freestyle skiing) grazie alla grande prova di Flora Tabanelli. La 18enne azzurra, campionessa del mondo in carica ... ilmessaggero.it

