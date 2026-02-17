La donna che ha guidato la delegazione ucraina è russa | il gesto di Anastasia

Anastasia Kucherova, architetto russa residente a Milano da oltre dieci anni, ha portato il cartello della squadra ucraina durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali a San Siro, un gesto che ha sorpreso molti spettatori.

AGI - Un piccolo atto di solidarietà, finora passato inosservato, è andato in scena durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, nello stadio San Siro: la donna che ha portato il cartello della squadra ucraina è russa, si chiama Anastasia Kucherova, fa l'architetto e vive a Milano da 14 anni. La donna era irriconoscibile nel suo piumino argentato con cappuccio e con gli occhi coperti da occhiali scuri. Solo in seguito, ha rivelato su Instagram e in un'intervista con l'Associated Press di essere stata la volontaria che ha accompagnato sulla pedana i cinque atleti ucraini in gara. 🔗 Leggi su Agi.it

