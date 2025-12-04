Quando un’era televisiva sembra finire, inevitabilmente se ne apre un’altra, e a quanto pare il countdown è già partito. Mentre si inizia a parlare solo ora di Sanremo 2026, c’è chi pensa a quello dell’anno successivo e negli ambienti televisivi circola un’indiscrezione che ha già acceso discussioni, speculazioni e un entusiasmo che non si vedeva da tempo. Un volto amatissimo, un professionista che il pubblico ha seguito per anni e che molti rimpiangono, sarebbe pronto a riprendersi la scena più importante del Paese: il palco dell’Ariston dopo l’uscita di Carlo Conti. Chi sarà? Il nome non viene sussurrato, ma gridato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia clamorosa, ecco chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti: nome amatissimo, pubblico in delirio